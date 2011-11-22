Прокуратура требует ликвидировать шулявский секонд-хэнд

Прокуратурой Соломенского района столицы вынесено предписание руководству райадминистрации об устранении нарушений требований Земельного кодекса Украины, демонтаже и вывозе незаконно установленных временных сооружений на земельном участке, который эксплуатирует под рынок бывших в употреблении вещей под Шулявским путепроводом частное предприятие.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, во время проверки правоохранители выяснили, что у частного предприятия отсутствует соответствующая разрешительная документация на землепользование. Кроме того, почти половина участка, которая эксплуатируется рынком, занята самовольно, а временные сооружения установлены без соответствующих разрешительных документов.

В ОСО ГУМВД в г. Киеве напомнили, что в сентябре 2006 года на территории рынка произошел пожар, который охватил общую площадь в 500 кв. м. По этому факту Соломенским райуправлением милиции возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса об умышленном повреждении имущества. Вероятной причиной пожара является поджог.

В течение текущего года на территории земельного участка, используемого этим частным предприятием под рынок, совершено 18 преступлений и почти 200 административных правонарушений. В том числе 11 краж, 3 ограбления, 12 случаев незаконных операций с наркотиками, более 100 случаев нарушения миграционного законодательства, почти 30 случаев нарушения антиалкогольного законодательства, 10 случаев проституции.

В течение 2010-2011 годов с этой территории за пределы государства милицией в добровольном порядке выдворены 50 иностранцев. Еще 11 нарушителей миграционного законодательства выдворены принудительно. Из них больше всего граждан Нигерии, Камеруна, Конго, Египта.

Во время демонтажа работниками коммунальных служб незаконно установленных временных сооружений милицией будут приниматься меры по охраны общественного порядка в рамках своих полномочий, подчеркивается в сообщении.