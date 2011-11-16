Мужчина убил своего помощника, а тело сжег в печи

В Кировоградской области работники милиции задержали 30-летнего местного жителя, который убил своего помощника, а тело сжег в металлической печи, которую впоследствии разобрал и сдал в металлолом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Об исчезновении 42-летнего мужчины еще в феврале этого года сообщил сельский председатель. Выяснилось, что в последнее время исчезнувший жил и питался в обмен на помощь по хозяйству у другого мужчины.

Установлено, что в один из вечеров хозяин вернулся домой, и уже в который раз застал «квартиранта» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин применил прием рукопашного боя. Упав на пол, потерпевший получил травму, несовместимую с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, хозяин дома завернул тело погибшего в ковер, вынес и сжег. При осмотре места происшествия эксперты в кучке пепла обнаружили остатки костей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.