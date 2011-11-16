На проспекте в Днепропетровске произошел взрыв: один человек погиб

В Днепропетровске по проспекту Карла Маркса, 52, в 00.10 16 ноября на тротуаре взорвалась железобетонная урна для мусора.

В результате взрыва погиб один человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Причина взрыва устанавливается.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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