На проспекте в Днепропетровске произошел взрыв: один человек погиб
08:14, 16 ноября 2011Общество
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В ночь на среду
В Днепропетровске по проспекту Карла Маркса, 52, в 00.10 16 ноября на тротуаре взорвалась железобетонная урна для мусора.
В результате взрыва погиб один человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Причина взрыва устанавливается.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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