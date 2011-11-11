Утилизация шин - теперь забота тех, кто их производит и импортирует

Сегодня, 11 ноября, опубликовано и вступило в силу инициированное Минприроды постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы сбора, заготовки и утилизации изношенных шин" (от 27 июля в 2011 г. № 1136), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно постановлению, предприятия и организации, которые производят и/или импортируют шины для транспортных средств, обязаны самостоятельно обеспечить дальнейший сбор, заготовку и утилизацию изношенных шин, или заключить договоры о выполнении этих работ с соответствующими организациями.

По словам министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, "со всех импортеров или производителей шин будет взиматься необходимая плата для обеспечения утилизации изношенных шин. Это позволит очистить огромные территории нашего государства от старых шин и прекратить их накопление".

Министерство экологии и природных ресурсов в месячный срок вместе с Министерством экономического развития и торговли и Государственной таможенной службой утвердит Порядок сбора, заготовки и утилизации изношенных шин.

Согласно постановлению, Государственная таможенная служба будет подавать ежемесячно Государственной экологической инспекции информацию о таможенном оформлении шин с целью осуществления контроля предприятий и организаций, которые производят в Украине шины или импортируют их. Контролировать соблюдение требований постановления будет Госэкоинспекция.

В свою очередь Минприроды обеспечит проведение систематического анализа состояния дел, связанных со сбором, заготовкой и утилизацией изношенных шин.

В то же время ведомство будет способствовать привлечению инвестиций в развитие системы сбора, заготовки и утилизации отдельных видов отходов изношенных шин, как вторичного сырья. М. ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что на сегодня в Минприроды уже есть информация "о заинтересованности пяти крупных инвесторов, которые готовы построить на территории Украины заводы по утилизации использованных шин".