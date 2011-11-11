В Виннице в жилом доме взорвался газ
17:32, 11 ноября 2011Общество
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Выбиты входные двери и окна
В Виннице сегодня около 14.00 в одной из квартир жилого дома произошел взрыв.
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы УМЧС в Винницкой области Александр КУТОВЫЙ, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире на первом этаже. Ожоги лица, шеи и спины получил 71-летний владелец квартиры. Взрывом разрушена межквартирная перегородка, выбиты входные двери и окна.
На месте происшествия работают бойцы МЧС, работники милиции и прокуратуры. Продолжается расследование.
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