В Виннице в жилом доме взорвался газ

В Виннице сегодня около 14.00 в одной из квартир жилого дома произошел взрыв.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы УМЧС в Винницкой области Александр КУТОВЫЙ, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире на первом этаже. Ожоги лица, шеи и спины получил 71-летний владелец квартиры. Взрывом разрушена межквартирная перегородка, выбиты входные двери и окна.

На месте происшествия работают бойцы МЧС, работники милиции и прокуратуры. Продолжается расследование.