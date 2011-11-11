Мальчика, родившегося без ручек и одной ножки, отдали в Дом ребенка

Мальчик, родившийся в начале ноября в Николаевской области без ручек и одной ножки, находится в Николаевском Доме ребенка.

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный врач Дома ребенка Ольга ЛИТВИНОВА, малыш, которого назвали Ваней, находится у них неделю. Из конечностей у ребенка есть только правая ножка.

«Интеллект у малыша сохранен, личико - хорошенькое, осмысленное. Какие-либо прогнозы делать рано. Сейчас он чувствует себя нормально, кушает хорошо. Набирает вес. Если говорить о причинах – то, скорее всего, это генетический сбой. Семья, в которой он родился, - нормальная. Алкоголь и наркотики исключены, Возможно, это связано с экологией. Родители отказались от ребенка в роддоме», - рассказала О.ЛИТВИНОВА.

Заместитель начальника Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Ирина ШАМРАЙ в интервью УНИАН отметила, что какой-то одной причины быть не может. Рассматривать необходимо совокупность всех моментов – пища, состояние экологии, инфекционные или вирусные заболевания, перенесенные во время беременности, радиация.

То, что отклонения в развитии плода не заметили на УЗИ, – это человеческий фактор, и случай будет тщательно разбираться, отметила И.ШАМРАЙ.

По ее словам, специалисты каждые пять лет проходят переобучение, повышают свою квалификацию. Однако в Николаевской области остро ощущается нехватка медицинского персонала. В настоящее время недостает около 1,5 тыс. врачей разных специализаций: УЗИстов, педиатров, семейных медиков, акушеров-гинекологов.

И.ШАМРАЙ высказала мнение, что оставить такого малыша в семье было нельзя, а в Доме ребенка, возможно, со временем появится возможность протезирования и восстановления конечностей.

«Может быть, Ванечку усыновят, иностранцы иногда выбирают таких детей, - сказала О.ЛИТВИНОВА. – Знаю, что в Краматорске тоже был ребенок без конечностей. Я звонила туда, разговаривала с главврачом Дома ребенка. Малыша забрали американцы, они лечат его, делают протезы. Будем надеяться, что повезет и нашему Ванечке».