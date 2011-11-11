В СБУ объяснили, зачем «наведались» в офис «Патриота Украины»

В харьковском офисе организации «Патриот Украины» обыск проводят следователи Главного следственного управления МВД Украины.

Такую информацию УНИАН подтвердили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным ОСО, обыск проводится в рамках «объединенного уголовного дела республиканского масштаба относительно всех дел по «Патриоту Украины».

В пресс-центре областного управления СБУ сообщили, что сотрудники СБУ не являются инициаторами обыска, и принимают в нем участие в составе оперативно-следственной группы.

В то же время адвокат «Патриота Украины» Игорь ДЕГТЯР, прибывший на место обыска, сообщил журналистам, что обыск в офисе организации проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в августе во дворе этого офиса.

«Сотрудники СБУ под руководством следователя Главного следственного управления проводят обыск в соответствии с постановлением, санкционированным заместителем прокурора области. Обыск в связи с расследованием уголовного дела о событиях, которые состоялись по этому адресу в августе. В рамках расследования этого дела проводится обыск», - сказал адвокат.

По информации И.ДЕГТЯРА, пострадавший по этому делу указал, что у него во время расследуемого инцидента исчезли личные вещи, которые работники милиции ищут.

И.ДЕГТЯР выразил убеждение, что данный обыск не будет иметь конкретных результатов. «Я считаю, что этот обыск не даст никаких результатов, все делается формально, для галочки», - сказал он.

По словам И.ДЕГТЯРА, постановление об обыске вынесено в соответствии с уголовно-процессуальным правом, действия следственно-оперативной группы проводятся в рамках закона, физическая сила не применялась, претензий нет.

Вахтер, который присутствовал во время прихода в офис правоохранителей, отметил, что в помещение вошли около восьми человек в черной форме и масках и следователь. Двери в помещение харьковского «Патриота Украины» закрыты. К журналистам никто из следователей не выходит.

Как сообщал УНИАН, 23 августа около 18.30 в центре Харькова, во дворе офиса ОО «Патриот Украины» произошла драка, в результате которой в больницу попали трое ее участников – двое активистов организации и человек, который во время драки применил травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).