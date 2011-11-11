БЮТ: киевлян лишают права на бесплатную медпомощь

Киевская городская организация ВО "Батькивщина" заявляет, что сегодняшнее решение Киевсовета о предоставлении права частнопрактикующим врачам бесплатно арендовать помещение нарушит право киевлян на бесплатную медицинскую помощь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации "Батькивщины".

"В соответствии с решением Киевсовета, центральные районные поликлиники должны в принудительном порядке выделить в своем заведении кабинеты для работы частнопрактикующих врачей", - отмечается в сообщении.

По информации организации "Батькивщины", первыми лишатся части своих помещений поликлиники Дарницкого и Днепровского районов, при этом приемные частных врачей будут напрямую подчинены КГГА и будут получать соответствующее финансирование.

"Недостаток кадров в городских поликлиниках, на который ссылаются в решении Киевсовет, вызывают мизерные зарплаты медперсонала муниципальных заведений здравоохранения и отсутствие их социальной защиты, поэтому привлечение частных врачей для предоставления медицинской помощи не является решением этой проблемы", - убеждены в "Батькивщине".

В партии отмечают, что городская власть принимает решения, которые постоянно нарушают право киевлян на надлежащий уровень медицинского обслуживания. "В то время как население Киева увеличивается, в столице уменьшается количество лечебных и связанных с медициной учреждений, которые оказывают бесплатную медицинскую помощь. В Киеве более 500 субъектов ведения хозяйства, которые занимаются медицинской практикой, но лечение в них не по карману большинству киевлян", - убеждают в "Батькивщине".

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевсовета 10 ноября поддержали инициативу руководства КГГА и проголосовали за принятие решения «О порядке предоставления разрешения на передачу помещений территориальной общины г. Киева в бесплатное пользование (заем) частнопрактикующим врачам, которые привлечены для предоставления населению первичной медико-санитарной помощи».

По убеждению специалистов КГГА в отрасли здравоохранения, принятие этого решения будет способствовать решению проблемы кадрового обеспечения сферы.

В частности, укомплектованность врачебных должностей в Киеве составляет 78,4%. Из общего количества работающих врачей 23% - лица пенсионного возраста. В целом в столице вакантными остаются 3 тыс. 427 должностей врачей.

По информации начальника Главного управления здравоохранения Виталия МОХОРЕВА, развитие первичной помощи на основах семейной медицины с привлечением частнопрактикующих врачей является одним из самых эффективных механизмов повышения результативности работы заведений этой сферы, справедливого распределения и рационального использования ими средств.

Реализация этого решения будет способствовать повышению уровня медицинского обслуживания киевлян, поможет сделать его более доступным и более качественным, заверяют в КГГА.