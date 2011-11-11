Элитное жилье в Киеве продается хорошо, а будет еще лучше

В Киеве стоимость элитного жилья в IV квартале этого года может вырасти на 2-3%.

Такое мнение высказал генеральный директор консалтинговой компании Knight Frank (Украина) Михаил ЕРМОЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По его словам, киевский рынок элитной недвижимости после долгого периода ценовой стабильности показал в третьем квартале этого года рост на 13% по отношению ко второму кварталу т.г., что обусловило годовой прирост на уровне 6%.

М.ЕРМОЛЕНКО объясняет такой рост среднего показателя открытием продаж в одном из новых элитных жилых комплексов Киева, где цены значительно превышают средние показатели сегмента.

По данным эксперта, в целом на киевском рынке элитных новостроек наблюдаются две разноплановые тенденции: выходящие на рынок новые проекты анонсируют цены, которые выше средних показателей в сегменте на 10-15%. При этом застройщики большинства остальных жилых комплексов, которые уже давно ведут продажи, предпочли не менять цены, зафиксировав их на уровне первого полугодия 2011 года.

«Продажи квартир в Киеве ведутся в 13 элитных комплексах, в 4 новых объектах возможно начало продаж до конца текущего года. За счет новых проектов в IV квартале 2011 года цены могут вырасти еще на 2-3%», - считает М.ЕРМОЛЕНКО.

По данным компании, по состоянию на октябрь 2011 года средняя цена в элитном сегменте первичного рынка жилья Киева составляет 7715 долл./кв. м. При этом разброс цен достаточно большой - от 6000 до 14000 долл./кв. м и сильно зависит от индивидуальных характеристик жилых комплексов. Кроме того, по отдельным уникальным квартирам (пентхаусы, видовые квартиры) цена может достигать 20000-22000 тыс./кв. м.