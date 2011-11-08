В Луганске начался суд над Ландиком

Сегодня в 12.00 в Ленинском районном суде города Луганска началось предварительное слушание дела депутата горсовета Романа ЛАНДИКА, который избил девушку.

Как передает корреспондент УНИАН, в суд доставлен сам Р.ЛАНДИК, прибыла потерпевшая Мария КОРШУНОВА и ее адвокат. Кроме них прибыла еще одна девушка, которую адвокат М.КОРШУНОВОЙ представил как еще одну потерпевшую.

Через 10 минут после начала заседания судья Елена ПОПОВА удалилась из зала суда, сразу же вышел адвокат М.КОРШУНОВОЙ и объяви журналистам, что Р.ЛАНДИК взял 10-минутный перерыв для того, чтобы переговорить со своим адвокатом. По словам адвоката М.КОРШУНОВОЙ, отец Р.ЛАНДИКА нанял другого адвоката, с которым Роман не согласен.

Также стало известно, что журналисты, скорее всего, не будут присутствовать в зале суда, поскольку адвокат М.КОРШУНОВОЙ заявил, что они будут против присутствия прессы.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК из бил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.