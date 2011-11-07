В Горловке угорели два человека: хотели разжечь полуразрушенную печь

В городе Горловке Донецкой области два человека погибли в результате отравления угарным газом.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что отравление угарным газом произошло в однокомнатной квартире одноэтажного четырехквартирного частного дома в Никитовском районе Горловке.

В результате погибли мужчина 1954 г.р., который арендовал данное жилье, и женщина, анкетные данные которой устанавливаются.

Предварительная причина происшествия - нарушение правил эксплуатации печного отопления: мужчина и женщина пытались разжечь полуразрушенную печь, в результате чего угарный дым пошел в помещение.