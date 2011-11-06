Закупочные цены на молоко приблизились к «потолку»

Закупочные цены на молоко, повышение которых принимает в Украине перманентный характер, вплотную приблизились к «потолку», за которым маячит потеря конкурентоспособности отечественных производителей. К тому же такая практика неминуемо сказывается на ценах молочных продуктов, которые и сейчас уже не всем по карману, пишет "Зеркало недели. Украина".

Среди причин такого положения в молочной отрасли, в том числе, недооценка частного сектора. О его весе в общем производстве молока свидетельствуют расчеты эксперта аграрного рынка УКАБ Инны Ильенко. Согласно им, на переработку за первый квартал нынешнего года от сельхозпредприятий поступило несколько больше молока, чем в прошлом году. Но поскольку удельный вес их меньше, чем частников, которые в этот период уменьшили поставки, то и общий показатель отрасли оказался отрицательным. На переработку поступило за квартал на 3,1% молока меньше прошлогоднего.

Отсюда следует обоснованный вывод: отмена прежнего порядка дотаций посредством субсидирования закупочных цен на сырое молоко, который был приемлем и для производителей, и для переработчиков, сыграла резко отрицательную роль. Прежде всего потому, что средства господдержки, которые раньше шли непосредственно в молочную отрасль и при любых обстоятельствах оставались в ней, теперь через спецфонд «распыляются», поступают не только в молочное скотоводство, но и в птицеводство, свиноводство, т.е. в отрасли более благополучные, которые могли бы развиваться самостоятельно. В результате для сохранения и развития оставшейся без поддержки отрасли остается чуть ли не единственный выход — повышение закупочных цен. Но, опять-таки, это путь в никуда.