В России выявили контрабанду бразильского мяса через Украину

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) выявила канал крупных контрабандных поставок бразильского мяса в Россию с территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре.

Согласно предоставленной информации, сотрудники управления Россельхознадзора по Калужской области и Калужской таможни на Боровском таможенном посту проверяли два большегрузных автомобиля, прибывших с территории Украины с грузом, задекларированным как капуста белокочанная, суммарным весом 40 тыс. 700 кг, с фитосанитарными сертификатами, выданными Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины.

В автомобилях была обнаружена «капуста в полимерных сетках без маркировки, указывающей на страну происхождения и компанию-импортера, общим весом 7600 кг, а также замороженная свиная вырезка с маркировкой бразильских мясоперерабатывающих предприятий общим весом 26100 кг, замороженная шейка свиная бразильских производителей весом 5900 кг, замороженные говяжьи языки бразильского производства весом 4420 кг», говорится в сообщении.

Ведомство продолжает расследование.