Продажа бензина и ДТ сократилась

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7423 единицы, в сентябре сократилась на 9,3%, по сравнению с сентябрем 2010 года, до 294,4 тыс. тонн, а дизельного топлива - на 5,7% – до 148,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 51,8% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 43,5% – А-90-93, 4,7% – А-72-80.

В сентябре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 6,177 млрд. грн., из которой 4,018 млрд. грн. (65,1%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,705 млрд. грн. (27,6%) – от продажи дизельного топлива, 309,2 млн. грн. (5%) – от продажи сжиженного газа и 144,5 млн. грн. (2,3%) – от продажи сжатого газа.

На 1 октября 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 124,9 тыс. тонн бензина, 58,8 тыс. тонн дизельного топлива, 7,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.