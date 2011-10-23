5 шахтеров получили ожоги при вспышке метана

Вчера в 12.22 в с. Тельмана Павлоградского района Днепропетровской области на шахте „Днепровская” Донецкой теплоэнергетической компании „Павлоградуголь” на горизонте 175 м произошло возгорание метана.

На аварийном участке работали 35 горняков, всего в шахте находилось 406 шахтеров, которые самостоятельно вышли на поверхность, сообщает пресс-служба МЧС.

В результате вспышки 5 шахтеров получили ожоги, двое из них госпитализированы.

С 00.00 для ликвидации возгорания проводится затопление водой аварийного участка. На месте происшествия работают подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуглепрома.