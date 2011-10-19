В Краснодоне растет число отравленных детей - уже 41

В Краснодоне Луганской области с пищевым отравлением госпитализировано еще 5 школьников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, по состоянию на 15.30 количество госпитализированных детей с пищевым отравлением составляет 41.

Ход заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, дети с пищевым отравлением (сначала 28 школьников, затем еще 8) были госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу сегодня, 19 октября.

Все они учащиеся 1-4 классов Краснодонской городской гимназии. Предварительный диагноз больных - острый гастроэнтерит.

В целом в гимназии учится 684 человека (272 учащихся 1-4 классов учатся и питаются в отдельном здании).

В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.