В Краснодоне растет число отравленных детей - уже 41
Все - ученики младших классов
В Краснодоне Луганской области с пищевым отравлением госпитализировано еще 5 школьников.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, по состоянию на 15.30 количество госпитализированных детей с пищевым отравлением составляет 41.
Ход заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.
Как сообщал УНИАН, дети с пищевым отравлением (сначала 28 школьников, затем еще 8) были госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу сегодня, 19 октября.
Все они учащиеся 1-4 классов Краснодонской городской гимназии. Предварительный диагноз больных - острый гастроэнтерит.
В целом в гимназии учится 684 человека (272 учащихся 1-4 классов учатся и питаются в отдельном здании).
В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.