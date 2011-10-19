Киоскам хотят запретить торговать продуктами

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступает за введение более жёстких санкций за самовольную установку ларьков и поддерживает проект решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя, табака и продуктов питания в МАФах.

Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-центре «Форум».

По его мнению, инициатива Киевсовета запретить продажу алкоголя, табака и продуктов питания в киосках является правильной, но неполной. «Форум спасения Киева» неоднократно высказывался о недопустимости ларёчной вакханалии. Имеется в виду не только Киев. Эта болезнь вирусным путём передалась и в другие города, и даже маленькие сёла», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«На сегодняшний день 100 % ларьков в Киеве стоят незаконно. Киевсовет перестал отводить землю под ларьки, но, тем не менее, их продолжают громоздить. Штрафы мизерные: от 340 грн., 850 грн. – потолок, при том, что ни ларёк, ни товар, ни выручка, полученная от реализации товаров в нелегальных ларьках, не конфискуются. Понятно, что владельцев незаконных киосков это не останавливает», – констатировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Главный координатор «Форума спасения Киева» поддерживает проект решения Киевсовета по ограничению ассортимента в торговых точках города. «Принятие этого решения будет абсолютно правильным, потому что в незаконном ларьке могут быть только незаконные продукты, и никто не отвечает за жизнь человека, который купил их там. Там никогда не выдают чеки, и доказать, что это куплено именно в этом ларьке, невозможно. Здесь мы видим полное пренебрежение правами гражданина. Любые меры, связанные со сведением к минимуму количества ларьков (вместо существующих ныне свыше 20 тысяч – и это только в Киеве), могут только приветствоваться», – заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он предложил ряд других мер, призванных решить проблему киосков. «Первый шаг – это введение более жёстких санкций за самовольную установку ларьков (штраф должен быть не менее 17 тыс. грн. за первое нарушение), обязательная конфискация незаконной малой архитектурной формы (МАФ), товара, в ней находящегося, а также обязательная конфискация выручки», – сказал он.

«Вторая мера – полный запрет торговли алкоголем и табаком из ларьков на всей территории Украины через принятие законопроекта № 7457 народного депутата Украины Андрея ПИНЧУКА», – считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Третье – запрет продажи любых пищевых продуктов в киосках», – добавил общественный деятель.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, одной только инициативы Киевсовета на сегодняшний день недостаточно. «На мой взгляд, инициатива Киевсовета о запрете реализации в МАФах алкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий и продуктов питания, к сожалению, имеет поверхностный характер. По той причине, что мы уже видели, как ловко нелегальные ларёчные коммерсанты опрокинули принятое в декабре 2010 года решение Киевсовета о полном запрете торговли алкоголем и табаком в ларьках. В обществе, где тотальная коррупция, в том числе и в правоохранительных органах, конечно, провести такое решение очень трудно, но если всё-таки пойти по пути принятия законов на уровне Верховной Рады, то это будет правильно и логично, это будет путь к оздоровлению общества», – уверен В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Проект решения Киевского городского совета, запрещающий реализацию в малых архитектурных формах слабоалкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий и продуктов питания, внёс депутат Киевсовета Виталий ГАЙДУК (депутатская фракция «Народная партия»). Проектом решения предлагается выдавать предпринимателям разрешение на установку киосков при условии, если они будут торговать непродовольственной группой товаров: сувенирными и канцелярским изделиями, цветами, прессой, лотерейными билетами, книгами и игрушками.

По мнению В.ГАЙДУКА, сейчас продукты питания в киосках продаются с нарушением санитарных норм. «Реализация продуктов питания через МАФ без стационарной канализации, водопровода и подключения к кабельным электросетям, отсутствие подготовленных мест для хранения товаров приводят к порче молочной и мясной продукции, колбасных изделий», – говорится в пояснительной записке к проекту решения.