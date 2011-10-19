Число отравившихся школьников выросло до 36

В Краснодоне Луганской области количество госпитализированных с пищевым отравлением возросло до 36 школьников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Все они ученики 1-4 классов Краснодонской городской гимназии. Предварительный диагноз больных - острый гастроэнтерит. Они госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу.

Течение заболевания госпитализированных – средней степени тяжести.

Всего в гимназии учится 684 ученика (272 ученика 1-4 классов учатся и питаются в отдельном здании).

В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Луганской области.