В Дзержинске всех 153 горняков достали из-под земли

Спасательная операция на шахте им. Дзержинского завершена, 153 горняка выведены на поверхность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого территориального управления Госгорпромнадзора Украины.

По данным пресс-службы, пострадавших среди горняков нет. В час ночи 19 октября был подписан журнал об окончании аварийно-спасательной операции.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Дзержинске Донецкой области 153 горняка оказались заблокированы под землей в результате аварии на шахте им. Дзержинского государственного предприятия «Дзержинскуголь».