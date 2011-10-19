В Дзержинске всех 153 горняков достали из-под земли
09:24, 19 октября 2011Общество
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Никто не пострадал
Спасательная операция на шахте им. Дзержинского завершена, 153 горняка выведены на поверхность.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого территориального управления Госгорпромнадзора Украины.
По данным пресс-службы, пострадавших среди горняков нет. В час ночи 19 октября был подписан журнал об окончании аварийно-спасательной операции.
Как сообщал УНИАН, 18 октября в Дзержинске Донецкой области 153 горняка оказались заблокированы под землей в результате аварии на шахте им. Дзержинского государственного предприятия «Дзержинскуголь».
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