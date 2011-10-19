Кабмин передумал закупать сливочное масло

Кабинет министров Украины упразднил свое решение от 5 сентября 2011 года о принятии постановления «О закупке Аграрным фондом масла сливочного, которое было ранее импортировано в Украину» (протокольное решение).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, опубликованном на сайте правительства.

Сообщается, что Минагропрод письмом от 6 октября 2011 г. информировал Кабмин о проведении совещания при участии представителей ассоциации «Укрмолпром», Союза молочных предприятий Украины, Европейской Бизнес Ассоциации и молокоперерабатывающих предприятий – производителей масла сливочного, по результатам которого подготовлен Меморандум о согласовании действий между Минагропродом и молокоперерабатывающими предприятиями о формировании государственного интервенционного фонда масла сливочного из имеющихся остатков его на перерабатывающих предприятиях.

Указанные мероприятия, считают в министерстве, позволят обеспечить стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке сливочного масла.