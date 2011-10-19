МИД отслеживает ситуацию с украинкой в Швеции

Министерство иностранных дел Украины отслеживает ситуацию с украинкой в Швеции, которая ожидает решения миграционной службы о предоставлении разрешения остаться в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, гражданка Украины, уроженка Житомирской области, 1920 года рождения, временно находится в Швеции у своей дочери, которая является гражданкой Швеции, в ожидании решения миграционной службы этой страны о предоставлении разрешения на пребывание в стране или отказа в выдаче соответствующего разрешения.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что согласно полученной от миграционной службы Швеции информации, законодательством этой страны не предусмотрена возможность получения разрешения на воссоединение семьи и проживание в Швеции при условиях, в которых находится пожилая гражданка Украины.

Он напомнил, что уже было 7 апелляций к миграционной службе относительно предоставления соответствующего разрешения.

«Благодаря тому, что в СМИ, в том числе шведских, широко описывалась эта ситуация, мы связались с миграционной службой Швеции и дочерью украинской гражданки для выяснения всех обстоятельств. Пока что мы находимся в ситуации ожидания», - добавил А.ДИКУСАРОВ.