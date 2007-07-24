Арестованы таможенники за взятки на украинско-польской границе

Пятерых сотрудников таможенного отдела пункта пропуска Медика-Шегини на польско-украинской границе (Подкарпатское воеводство, Республика Польша), подозреваемых во взяточничестве, задержали польские правоохранители.

Как передает корреспондент УНИАН, задержанным таможенникам (двум женщинам и трем мужчинам) инкриминируется многократное получение взяток в размерах от 10 злотых (17 грн.) до 1,5 тыс. злотых (500 долларов) за беспрепятственную перевозку контрабанды. Кроме того, четверо из них подозреваются в деятельности организованной преступной группы.

Как сообщил представитель Окружной прокуратуры в Пшемышле Дамиан МИРЕЦКИ, всего по делу уже фигурируют 45 подозреваемых. Кроме сотрудников таможни это также сотрудники Пограничной службы и путешествующие, которые вручали взятки. На данное время задержали 20 таможенников.

Первые трое подозреваемых были задержаны в апреле непосредственно при «контрольном вручении взятки». Следующие задержания происходили в июне. Тогда сотрудники Центрального следственного бюро задержали троих сотрудников Бещадского отдела Пограничной службы Польши и семерых таможенников, работавших на пункте пересечения границы в Медике, в том числе руководителя смены.