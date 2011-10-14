Троих горняков на затопленной луганской шахте ищут уже 39 дней
Воду до сих пор не откачали
Операция по поиску троих горняков на затопленной частной шахте «Рудник» (Антрацитовский район, Луганская область) продолжается 39 дней и «топчется на месте», сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.
Согласно сообщению, операция по их поиску не приносит никаких результатов, приток воды не ослабевает, и даже непродолжительная остановка насосов отбрасывает спасателей на прежние рубежи, вода мгновенно возвращается на исходные отметки.
За время поисковой операции уровень воды в стволе удалось понизить только на 165,5 м. На сегодняшний день вода находится на отметке 210 м от поверхности, начинали откачку воды с отметки 44,5 м (предположительное местонахождение шахтеров – горизонт 340 м).
С притоком воды продолжают бороться одновременно двумя насосами. За сутки в среднем освобождают от воды около 3 м ствола. Третий насос является резервным, он находится в состоянии готовности, подключен и опущен в ствол. Если по техническим причинам из строя выбывает эксплуатируемая насосная установка, он тут же запускается в работу.
В ближайшее время штаб по ликвидации аварии рассмотрит вопрос замены работающих больше месяца насосов на более мощные установки.
Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка.
6 сентября прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил техники безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью на производстве либо другом предприятии лицом, которое обязано их придерживаться в случае, если это нарушение привело к угрозе гибели людей либо другим тяжелым последствиям).
22 сентября была создана рабочая группа по контролю спасательных работ.