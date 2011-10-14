Шахтеры инициируют общенациональную забастовку

В пятницу, 14 октября, с 8.00 до 15.00 в Киеве, у здания Кабинета министров Украины, шахтеры Луганской области проведут акцию протеста, на которой будут инициировать проведение общенациональной забастовки и проведение конституционного собрания.

Об этом УНИАН сообщил председатель Союза объединения граждан «Трудовое движение «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, акция протеста обусловлена произволом региональной «угольной мафии».

«После акции независимые профсоюзные организации АП «Шахта Никонор Новая» ГП «Луганскуголь», ГП «Свердловантрацит», ООО «Краснодонуголь», входящие в состав СОГ «Трудовое движение «Солидарность», проведут пресс-конференцию в УНИАН», - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что до сведения общественности и журналистов будут доведены незаконные действия органов государственной исполнительной власти и работодателей ГП «Луганскуголь», ГП «Свердловантрацит», ГП «Ровенькиантрацит», ООО «Краснодонуголь», направленные на уничтожение угольной отрасли как государственного сектора промышленности Украины.

«Благодаря их антигосударственной деятельности, Луганская область доведена до уровня индустриального свалки», - заявил К.ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, на пресс-конференции будет озвучена инициатива проведения в ноябре этого года Гражданского конгресса с участием общественных и профсоюзных организаций Украины.