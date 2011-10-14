В Полтаве торговцы стихийных рынков пикетировали горсовет

Вчера в Полтаве торговцы со стихийных рынков пикетировали горсовет.

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами мэрии собралось более 200 человек.

Недавно на сессии горсовета депутаты приняли решение о запрете реализации товаров в запрещенных для этого местах. Торговцы требуют, чтобы им выделили места, на которых они смогут работать законно.

«Мы все торгуем вблизи центрального рынка. Уже люди к нам привыкли, мы платим владельцам магазинов, вблизи которых размещаем свои торговые точки. Мы даже призываем городскую власть, что согласны платить в городской бюджет, для нужд нашей общины, лишь бы оставили нас в покое», - рассказывают участники пикета.

«На ближайший рынок «Полимпекс» мы не хотим идти, - продолжают они. - Потому что его судьба не известна, есть версии, что его отдадут киевлянам и на месте рынка построят крупный гипермаркет. Аренду в таком магазине мы не сможем заплатить, потому что будет очень дорого. Да и нам нормальных мест не будет, будем где-то на задворках. Нас это не устраивает. Нас вполне устраивала такая торговля и мы согласны платить, лишь бы не трогали».

Инициативная группа митингующих прошла к заместителю городского головы по экономическим вопросам Ольге БОРИСЕНКО.

Ранее мэр города Александр МАМАЙ заявлял, что город с удовольствием предоставит стихийным торговцам оборудованные рабочие места.