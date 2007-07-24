Количество поднятых цистерн на Львовщине достигло 13

Продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидов Львовской железной дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 час. 24 июля обстановка в зоне чрезвычайной ситуации находится под полным контролем. Проводятся работы по поднятию и транспортированию цистерн с желтым фосфором. Подняты и загружены на железнодорожные платформы 13 цистерн. На 2 цистернах осуществляются работы по ликвидации пробоин и трещин. Полностью восстановлен поврежденный участок железнодорожного пути на одном направлении движения, ведутся работы по восстановлению пути на втором направлении движения. Уложены 25 м временного пути для обеспечения работы кранов. Круглосуточно поддерживается подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию. Согласно утвержденному плану ведутся работы по рекультивации загрязненной фосфором территории.

По результатам мониторинга окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов растениеводства) отклонений от действующих нормативов не выявлено.

На стационарном лечении в медицинских учреждениях Львовской области находится 167 человек, из них 44 детей и 14 спасателей, принимавших непосредственное участие в тушении пожара, их состояние удовлетворительное. Тяжелых больных нет.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 175 чел. личного состава и 41 единица техники от МЧС, 11 пожарных поездов «Укрзализныци», 203 чел. личного состава и 12 ед. техники МВД, 64 чел. личного состава и 22 ед. техники Минобороны, представители предприятия по производству желтого фосфора - ООО "Казфосфат" Республики Казахстан и 162 медицинских работника и 3 ед. техники, которые задействованы для проведения профилактических осмотров населения. В состав МЧС привлечены аварийно-спасательные подразделения химической защиты Государственной (специальной) военизированной аварийно-спасательной службы МЧС из городов Днепродзержинск, Калуш, Кривой Рог, Марганец и Николаев. Всего привлечено 604 чел. и 89 ед. техники.

Управление ликвидацией последствий аварии осуществляет штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с министром МЧС Нестором ШУФРИЧЕМ. Продолжает работу правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги при невыясненных обстоятельствах произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). Вследствие аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара в воздух выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако данных веществ распространилось на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживает около 11 тыс. человек.

Желтый фосфор – ядовитое, огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.