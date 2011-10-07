Шакира на Олимпийском споет в окружении 1000 бойцов внутренних войск
18:28, 07 октября 2011Общество
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Наученные за границей
Охрану общественного порядка во время церемонии открытия Национального спортивного комплекса «Олимпийский» будут осуществлять около тысячи военнослужащих Внутренних войск частей Киевского гарнизона.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины, длительное время они проходили обучение, осваивая опыт иностранных коллег во время проведения чемпионатов по футболу.
Программа открытия стадиона и футбольные матчи, которые будут проводиться, предусматривают со стороны правоохранителей умение своевременно реагировать на нестандартные ситуации и предпринимать действия на предотвращение противоправных действий и обезвреживание нарушителей общественного порядка, говорится в сообщении.
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