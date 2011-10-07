В Харьковской области шестеро осужденных отказались от амнистии

В Харьковской области шестеро осужденных отказались выходить на свободу по амнистии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области, осужденные подлежали амнистии по закону Украины «Об амнистии в 2011 году».

Шестеро осужденных отказались от амнистии добровольно, воспользовавшись своим правом. Среди них четверо – те, что скоро должны выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, и двое – осужденные, которым остались до конца отбывания наказания небольшие сроки.

В целом, в учреждениях исполнения наказаний Харьковской области под действие закона об амнистии подпадали 262 осужденных. Из них 51 женщина и 9 воспитанников Куряжской воспитательной колонии.

Однако суд отказал в применении амнистии 10 осужденным, которые являются злостными нарушителями режима содержания, сообщили в пресс-службе. Большинство из амнистированных уже вышло на свободу.