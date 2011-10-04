Азаров: зерно покупали по 100 долларов, а продавали по 300

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня проведет встречу с представителями аграрного бизнеса, которые требуют отмены экспортной пошлины на зерно.

Об этом, как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Н.АЗАРОВ заявил во время встречи с блогерами.

«Сегодня представители аграрного бизнеса протестуют против введения экспортной пошлины на зерно», - отметил премьер-министр. Он напомнил, эта пошлина была введена из-за того, что на экспорте зернатрейдеры имели суперрентабельность. «У крестьян покупали зерно за немногим более 100 долларов, а продажная цена была около 300 долларов. И вся эта разница оставалась не у нас в стране», - отметил Н.АЗАРОВ.

Глава правительства сообщил, что сегодня Кабинет Министров намерен выслушать участников рынка и наметить пути решения вопроса экспортной пошлины. «Сейчас зернотрейдеры говорят: «Отмените пошлины, нам не выгодно». Какое решение найти? Мы сделали анализы. И сегодня будем встречаться с представителями украинского бизнеса и будем находить решение», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По словам премьер-министра, правительство ищет оптимальное финальное решение, поскольку Украина собрала большой урожай зерна, его нужно экспортировать. В то же время он подчеркнул, что из-за засушливой осени нужно создавать запас зерна на следующий год.

Как сообщал УНИАН, сегодня около полутора тысячи аграриев пикетировали сегодня Кабинет министров Украины, требуя отменить пошлины на экспорт зерновых культур и «закончить эксперименты над сельским хозяйством». Они встретили Н.АЗАРОВА возгласами «Позор!» и «Азарова в отставку!».

С 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна. В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

28 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК высказал обеспокоенность тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.