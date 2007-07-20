Секретариат Президента знает об опасности в 5 районах, прилегающих к аварии

Секретариат Президента Украины критикует то, что от населения скрывают реальный уровень опасности вследствие техногенной аварии во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ заметил, что, по информации Секретариата, сегодня по пяти районам, прилегающим к месту аварии, есть вопрос относительно состояния воды, воздуха, продуктов питания.

По словам В.БОНДАРЯ, необходимо провести тщательные анализы проб почвы, воздуха, воды, продуктов питания и дать людям четкий ответ относительно их безопасности. До завершения экспертизы людей необходимо обеспечить водой, лекарствами, продуктами питания и даже предусмотреть корм для скота.

«Но до сегодняшнего дня мы не увидели четкой политики в данном вопросе», - сказал В.БОНДАРЬ.

Относительно угрозы для всей Украины предыдущие анализы показывают, что ее нет, по крайней мере, что касается воздуха, заметил он, добавив, что относительно подземных вод также необходимо осуществить геодезическую экспертизу, посмотреть на картах, как распространяются подземные воды по этой территории, и дать окончательный ответ.

«К сожалению, мы не видели этого со стороны МЧС, мы видим только мероприятия, когда кое-кто пил воду или еще что-то делал. Я думаю, лучше было бы поднять карты и дать четкий ответ, на какой глубине находятся подземные воды и какой ареал их распространения», - отметил В.БОНДАРЬ.

Он выразил надежду, что по результатам сегодняшнего совещания под председательством Президента будут даны четкие ответы на эти и другие вопросы.