ЕС готов открыть свой рынок для грузинской продукции

Глава Европарламента Ежи Бузек сообщил журналистам в Варшаве, где проходит саммит Восточного партнерства ЕС, что Европа готова открыть свой рынок для грузинской продукции. "Мы хотим, чтобы в Грузии были не только демократия и стабильность, но и благосостояние. Евросоюз готов открыть свой рынок для Грузии и осуществить инвестиции в Грузию", - сказал он.

Е.Бузек также проинформировал, что ЕС готов помочь Грузии в реализации различных экономических инициатив. "Грузия движется в правильном направлении, и мы просим еще больше ускорить процесс ваших преобразований", - подчеркнул он.

На саммите в Варшаве руководство ЕС подтвердило, что переговоры с Грузией о введении режима свободной торговли с ЕС начнутся до конца 2011 г., отмечает РосБизнесКонсалтинг.