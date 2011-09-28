Погода на завтра

29 сентября в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается небольшой дождь, ночью в северных, днем в центральных областях умеренный дождь.

На протяжении суток будет преобладать северо-западный ветер, 7-12 м/с, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму местами 20-23°; на высокогорье Карпат ночью 2-7°, днем 6-11°.

В Киеве и области ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 6-11°, днем 13-18°. По г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

28 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-21°; в Днепре возле Киева 16°.