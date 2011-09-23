Могилев будет поощрять ГАИ за штрафование авто с номерами ВР?

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ готов поощрять сотрудников ГАИ за штрафование автомобилей с номерами Верховной Рады, водители которых совершили нарушение правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время «горячей линии» в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

По словам министра, номерные знаки серии ВР выдаются Госавтоинспекцией только по письменному обращению Верховной Рады для автомобилей народных депутатов.

«Увы, на протяжении многих лет у нас сложился стереотип, что лучше их не трогать. Но мы всем сотрудникам ГАИ говорим, что «крутых» номеров нет, нет «козырных» или «мажорных» - остановке подлежит любой автомобиль с любыми номерами», - сказал А.МОГИЛЕВ.

На уточняющий вопрос о том, должен ли сотрудник ГАИ останавливать автомобиль с номером ВР, министр ответил: «Так точно. Более того, если он (инспектор ГАИ) такое сделает, я его еще и поощрю».