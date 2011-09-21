Киевский губернатор рад, что не дал «резать» сахарные заводы

На Киевщине в этом году будет произведено 144 тыс. тонн сахара при потребности региона в 64 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, в области завершается сбор сахарной свеклы и ожидается валовое производство на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, комментируя эти показатели, подчеркнул, что это результат плановой работы по возрождению аграрной славы Киевщины.

«Когда я в прошлом году своим решением запретил «резать» сахарные заводы, мне говорили, что у нас нет сырья для их загрузки. Сегодня все девять заводов работают и планируется к запуску десятый», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Губернатор подчеркнул, что сегодня всем хозяйствам нужно как можно быстрее внедрять новые технологии ведения сельского хозяйства. «Прошли времена, когда бросил зернышко в землю и жди хлеба. Вызовы природы и реалии мира заставляют думать нас о том, как вырастить урожай, сохранить, переработать и представить его потребителю», - отметил он.

По его убеждению, Киевщина с ее природными и человеческими ресурсами, а также использованием передовых технологий, может стать флагманом производства сельскохозяйственной продукции в Украине.