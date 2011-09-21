Евро на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0045/8,0065, к 12:00 цены упали 8,0005/8,0025 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2545/49, к 12:00 цены снизились 0,2541/44. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,4650 (+0,1000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3674/76, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9430/10,9490, к 12:00 цены ушли вниз 10,9200/10,9290.