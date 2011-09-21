Как украинцы относятся к службе в армии (опрос)

Украинцы считают службу в армии потерей времени и не осуждают людей, которые уклоняются от нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса «Состояние украинской армии», проведенного Институтом Горшенина с 18 по 20 сентября 2011 года, которые обнародовал сегодня на пресс-конференции директор департамента коммуникаций Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

По его словам, опрос показал, что большинство граждан Украины (67,9%) не осуждает молодых людей призывного возраста, избегающих службы в армии. Из них ответ «скорее не осуждаю» выбрали 41,7%, «точно не осуждаю» - 26,2%. При этом четверть украинцев (24,7%) осуждает парней, уклоняющихся от воинской службы. Из них ответ «скорее осуждаю» предпочли 14,4%, «точно осуждаю» - 10,3%. Затруднились ответить на данный вопрос – 7,4% респондентов.

В.ЗАСТАВА отметил, что с каждым годом отношение к армии ухудшается. В частности, по сравнению с данными опроса 2008 года, отношение к армии ухудшилось на 10%. Он также отметил, что за годы независимости тотально поменялось отношение граждан к армии, если в советские годы в армию отправляли с гордостью, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

В свою очередь, эксперт института Марина ТКАЧЕНКО отметила, что сегодня имиджем Вооруженных сил никто не занимается, нет стратегии ее развития, и очень часто армия воспринимается людьми как место, куда идут дети из малообеспеченных, неблагополучных семей и тому подобное.

Согласно результатам опроса, почти половина украинцев (47,9%) считает, что молодые люди сейчас не хотят служить в армии, потому что считают, что это потеря времени, которое можно было бы потратить на учебу, профессиональный рост. Около трети полагает, что причина нежелания служить в армии – плохое здоровье молодежи призывного возраста (33,7%); «дедовщина», издевательства в армии над вновь прибывшими (32,7%), а также – изнеженность современной молодежи, ее страх перед тяготами и испытаниями армейской жизни (30,7%).

Более четверти респондентов видят причину отказа молодых людей от воинской повинности в отсутствии у них чувства долга перед Родиной (29,4%), в тяжелых бытовых условиях, плохом питании в армии (27,8%). При этом каждый десятый украинец (11,5%) видит причину нежелания служить в армии в дискредитации ВСУ средствами массовой информации. Связывают желание молодежи избежать призыва с распространением в обществе пацифистских настроений 4,7% опрошенных. Ответ «другое» выбрали 5,6% респондентов, а 6,2% - затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, согласно результатам опроса, большинство украинцев (72,9%) не считает, что увеличение финансирования оборонной отрасли улучшит состояние украинской армии. Из них 45,2% выбрали вариант «скорее нет», 27,7% - «точно нет». Надежду на это выразили 14,4% опрошенных. Из них 10,9% дали ответ «скорее да», 3,5% - «точно да» на этот вопрос. Затруднились ответить – 12,7% респондентов.

В.ЗАСТАВА отметил, что такое маленькое количество людей считающих, что увеличение финансирования сможет улучшить состояние ВСУ, - это «диагноз армии, говоря медицинским языком».

Кроме того, большинство граждан Украины (68,3%) считает, что сегодня украинская армия не способна защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других стран. Из них ответ «скорее нет» предпочли 44,9%, «точно нет» - 23,4%. Верят в то, что украинская армия на это способна, менее четверти опрошенных (23,4%). Из них ответ «скорее да» дали 19,8%, «точно да» - 3,6% респондентов. Затруднились ответить – 8,3%.

Более половины украинцев (58,7%) полагает, что Вооруженные силы страны должны состоять как из солдат-контрактников, так и из солдат срочной службы. Четверть опрошенных (25,1%) считает, что украинская армия должна состоять только из солдат-контрактников, а 7,9% - только из солдат срочной службы. Затруднились ответить на этот вопрос – 8,3% респондентов.

*** Телефонный опрос «Состояние украинской армии» проводился Институтом Горшенина с 18 по 20 сентября 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.