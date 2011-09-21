В Луганске более 30 тысяч человек остались без воды

В Луганске из-за долгов ООО «Лугансквода» перед ООО «Луганское энергетическое объединение» более 30-ти тысяч жителей остались без воды. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ООО «Лугансквода» Владимир ЧЕРНЫШ

Он отметил, что вчера вечером 20 сентября, «ЛЭО» обесточило практически все повысительные насосные станции ООО «Лугансквода», находящиеся в областном центре.

По его информации, на данный момент обесточена 31 станция в Ленинском и Жовтневом районе Луганска. Вода не подается на верхние этажи многоэтажек.

Как сообщал УНИАН, вчера Луганске 15,5 тысячи жителей многоэтажек остались без воды - ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») за долги отключило 11 повысительных насосных станций.

Долг ООО «Лугансквода» перед ООО «Луганское энергетическое объединение» на 1 сентября составляет 278,9 млн. грн.