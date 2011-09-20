За убийство арестован чемпион мира по кикбоксингу

В Молдове по обвинению в убийстве бывшего полицейского отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией арестован чемпион мира по кикбоксингу Ион Шолтояну.

Об аресте спортсмена журналистам сообщил премьер-министр Владимир Филат после проведенного в МВД заседания.

Он подчеркнул, что следствие в ходе оперативно-разыскных мероприятий установило личность человека, совершившего накануне убийство, им оказался спортсмен И.Шолтояну, который признал свою вину и находится сейчас под арестом. Премьер не привел других подробностей, отметив лишь, что правоохранительные органы действовали решительно, быстро и профессионально, и правительство ужесточит наказание за незаконное ношение оружия.

Накануне, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в центре Кишинева из пистолета был застрелен бывший полицейский Ион Стратулат. Он обедал с двумя мужчинами на террасе одного из баров-ресторанов напротив здания Национальной библиотеки. Один из двух мужчин выхватил пистолет и произвел три выстрела в голову и в грудь И.Стратулата, который скончался на месте от полученных ранений. Убийца скрылся с места преступления на машине Mercedes, которая была объявлена в розыск по номеру, который запомнили очевидцы.