Харьковские "чернобыльцы" протестуют в Киеве вахтовым методом

В Киев на акцию протеста, которая состоится завтра, 20 сентября, возле Верховной Рады Украины, выехали около 100 представителей харьковских чернобыльских организаций.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас» Борис КОРОТКОВ.

По его словам, чернобыльцы будут требовать от Верховной Рады не принимать законопроект № 9127, в соответствии с которым «урезаются соцгарантии для 17 категорий граждан», а размеры выплат этим категориям граждан определяются отдельными постановлениями Кабинета министров Украины, а не действующими законами.

Б.КОРОТКОВ добавил, что 22 сентября другие 100 представителей харьковских чернобыльских организации сменят первую группу. Харьковские чернобыльцы будут находиться в Киеве до конца пленарной недели.

В то же время чернобыльцы двенадцатый день подряд пикетируют Харьковскую облгосадминистрацию с требованием сохранить социальные гарантии.

Вчера на площади Свободы собралось около 200 человек с государственными флагами, символикой организаций «Союз Чернобыль Украины», «Ветераны войны – инвалиды Чернобыля» и Харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас», а также транспарантами: «Премьер-министр! Требуем пенсий и социальных гарантий в размерах, установленных законом», «Требуем выполнения Конституции и законов Украины», «Власть, к чернобыльцам очень долгое время применяется финансовый, бюджетный кризис. Стоп! Баста!».

По словам Б.КОРОТКОВА, акция протеста продлится до тех пор, пока требования чернобыльцев не будут удовлетворены.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" (№ 9127).

Данным законопроектом, по существу, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

Проектом закона также предлагается предоставить Кабинету министров право определять размеры и механизмы выделения социальной помощи и льгот.

Законопроектом предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.