Женщины в мини-юбках протестуют против изнасилований (фото)

19:32, 18 сентября 2011
Общество
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В Джакарте прошла демонстрация

Десятки женщин, одетых в мини-юбки, вышли на улицы столицы Индонезии Джакарты в знак протеста против высказывания губернатора, который счел вызывающий наряд женщины причиной группового изнасилования, жертвой которого она стала, сообщает AFP.

Демонстрантки несли плакаты с надписями "Моя мини-юбка, мое право", "Не учите нас, как одеваться, учите их не насиловать".

В пятницу губернатор Джакарты Фаузи Бово посоветовал женщинам не носить мини-юбки в общественном транспорте, чтобы не провоцировать изнасилования. Вскоре он извинился за свое высказывание, однако его комментарии получили широкую огласку.

 

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