Женщины в мини-юбках протестуют против изнасилований (фото)
19:32, 18 сентября 2011Общество
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В Джакарте прошла демонстрация
|Фото AFP
Демонстрантки несли плакаты с надписями "Моя мини-юбка, мое право", "Не учите нас, как одеваться, учите их не насиловать".
В пятницу губернатор Джакарты Фаузи Бово посоветовал женщинам не носить мини-юбки в общественном транспорте, чтобы не провоцировать изнасилования. Вскоре он извинился за свое высказывание, однако его комментарии получили широкую огласку.
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