Милиция грозит сорвать продажу футболок "Спасибо жителям Донбасса"

Милиция грозится сорвать распродажу в центре Киева футболок "Спасибо жителям Донбасса".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения "Общее Дело", около 16.00 в офис движения звонили из Главного управления МВД в г. Киеве с угрозами, что за продажу футболок "Спасибо жителям Донбасса", которую планируется начать сегодня в 18.00 на Майдане Незалежности, организаторы будут привлечены к ответственности.

Гражданское движение "Общее Дело" заявляет, что не откажется от своих намерений.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября работники киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании Prostoprint по производству футболок с различными надписями.

По информации Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, «в рамках расследования уголовного дела, возбужденного за подделку сувенирной продукции к Евро-2012, работники столичного УБОП в офисе компании Prostoprint проводили соответствующие следственные действия».

В ЦСО отметили, что указанные действия милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, которая упоминалась в публикациях в Интернет-сети».

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса…».