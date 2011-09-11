Главный приз Венецианского кинофестиваля получил российский фильм

Главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" получил фильм "Фауст" российского режиссера Александра СОКУРОВА

Об этом сообщеат РИА «Новости».

"Я конечно взволнован: он такой маленький, и такой длинной дорогой пришлось идти, чтобы он оказался в моих руках. Должен сказать, что я счастлив, что живу в кинематографе и что мы все любим и можем понять друг друга", - сказал А.СОКУРОВ, получая "Золотого льва" из рук председателя жюри Даррена АРОНОФСКИ.

Он также поблагодарил всех актеров, сыгравших в его "Фаусте", и все организации, поддержавшие его проект.

"Фауст" - последняя часть исторической тетралогии, в которую также входят "Молох", "Телец" и "Солнце". В основу фильма положена первая часть поэмы Гете, сценарий написал Юрий АРАБОВ. Для съемок построили целый город в окрестностях Праги. Роль Фауста исполнил немецкий театральный актер Йоханес ЦАЙЛЕР, который разговаривал в кадре на родном языке. Мефистофиля-ростовщика сыграл основатель театра DEREVO Антон АДАСИНСКИЙ.