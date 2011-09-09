Медведев об Украине, газовом кризисе, ТС и универсальной формуле

Президент РФ Дмитрий Медведев надеется, что России удастся избежать очередного газового конфликта с Украиной, аналогичного кризису 2009 года, оставившего без топлива несколько европейских стран.

"Я надеюсь, что все-таки опыт последних лет наших близких партнеров и друзей должен научить тому, что нельзя взрывать существующую договорную базу, даже если она им не нравится", - сказал Медведев в интервью телеканалу Euronews.

Он подчеркнул, что все договоры до тех пор, пока они не опровергнуты в судебном порядке или не прекращены сторонами, подлежат исполнению.

"Когда наши коллеги, партнеры, президент Украины, премьер-министр Украины говорят: "Этот договор несправедливый, он нехороший, он типа от лукавого и мы его не будем исполнять", - послушайте, это ни в какие ворота не лезет! И я надеюсь, что и наши партнеры, наши украинские друзья будут точно так же неукоснительно, строго соблюдать рамки договора, заключенного в 2009 году", - цитирует РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона готова обсуждать с Украиной различные схемы сотрудничества: "и продвинутые, основанные на интеграции, основанные на создании или вхождении Украины в Таможенный союз".

"Они, правда, почему-то говорят, что ВТО им препятствует быть в Таможенном союзе, это немножко странно. Почему-то нам ВТО в Таможенный союз не препятствует вступать, а им препятствует. Но это уже внутренняя самооценка. Или на основе каких-то других подходов, включая инвестиционное присутствие в экономике и в газотранспортной системе Украины".

По его словам, если стороны смогут договориться по этим вопросам, российская сторона будет готова рассматривать вопрос об изменении схемы сотрудничества.

"Но при этом останутся незыблемыми вещи: всегда газовое сотрудничество осуществляется на основе формулы; формула носит универсальный характер. Причем она относится и к Украине, и к другим странам. Разговоры о том, что "мы платим больше, чем другие государства", ни на чем не основаны. Это чистой воды пропаганда. Украина платит по той же самой формуле, и платит деньги, соразмерные с теми, которые платят другие европейские потребители", - отметил Медведев.

"Цены высокие, это так. Но они же бывают и экстремально низкими, и в этом случае это проблема для энергопоставщика. Поэтому надеюсь, что украинские потребители будут исправно выполнять договор, а о наших будущих делах, о параметрах будущего сотрудничества мы договоримся", - заключил Медведев.