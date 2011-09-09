Украина отремонтировала свою часть дороги Киев - Москва

Украинская часть дороги, соединяющей Киев с Москвой, полностью отремонтирована.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, сегодня, 8 сентября 2011 года, открыто движение на соответствующем участке в 88,1 км автомобильной дороги М-02 Кипти - Глухов - Бачевск - участок от Сумской области до государственной границы Украины с Россией.

Общая стоимость ремонтно-строительных работ на объекте составила 1 млрд. 095,3 млн. грн., реконструкции путепроводов - 90,9 млн. грн.

Согласно сообщению, дорога пролегает через территорию Черниговской и Сумской областей, обеспечивая транспортные связи Украины с центральными областями Российской Федерации, а также является составной маршрута Москва - Киев, частью ответвления международного транспортного коридора Критский № 9 и европейской автомагистрали Е-101, туристическим маршрутом государственного значения (входит в сеть туристическо-экскурсионных маршрутов «Ожерелье Славутича»). При этом участок дороги Кипти - Глухов - Бачевск в Сумской области служит подъездом к международному пункту пропуска «Бачевск - Троеборное».

«Следовательно из Киева до границы с Россией можно доехать автомагистралью высокого качества. Мы надеемся, что наши российские коллеги выполнят соответствующие работы на своей территории», - сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как отмечается в сообщении, ремонтные работы выполнены по всей длине дороги, ширина проезжей части доведена с 7 до 9 метров. Кроме того, отремонтировано и реконструировано четыре путепровода. Покрытие дороги уложено с помощью современных технологий и материалов - из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерных добавок и поверхностно-активных веществ, которые обеспечат его долговечность. Разметка выполнена из полимерных материалов. На участках со слабыми грунтами земляного полотна неподходящие почвы заменены на песчаные, для усиления дорожной одежды использованы геотекстильные материалы.

На напряженных перекрестках и развязках дороги обустроены переходно-скоростные полосы, а также «карманы» на автобусных остановках, установлены автопавильоны.

По прогнозам специалистов, после ввода в эксплуатацию интенсивность движения автотранспорта по дороге возрастет до 6 тысяч автомобилей в сутки (до ремонта она достигала лишь 2,4 тыс. автомобилей). По оценкам специализированных дорожных организаций, среднесуточная интенсивность движения транспортных средств на автодороге ежегодно увеличивается на 10%. В перспективе в 2026 году она может достигнуть 4 400 - 6 010 авто/сутки.

Справка УНИАН. Для выполнения ремонтно-строительных работ были задействованы 8 подрядных организаций, среди которых ООО «Юникобуд», ОАО «Харьковдорстрой», ООО «Будимидж-групп». Кроме того, смонтировано семь передвижных асфальтобетонных заводов общей мощностью 1 260 т/год. С 2010 года ведущими подрядными организациями являются ООО «Юникобуд» и «Сумской облавтодор».

Дорога Кипти - Глухов - Бачевск включена в программу строительства, реконструкции и ремонта дорог к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Она была построена в 60-х годах и имела монолитное цементобетонное покрытие. В связи с несоблюдение межремонтных сроков на пути сложились неблагоприятные условия проезда автотранспорта, состояние дороги не отвечало современным требованиям по ровности покрытия и нагрузке. Поэтому транзитные потоки в направлении России направлялись через другие пункты пропуска, хотя этот маршрут - самый короткий между столицами Украины и Российской Федерации.