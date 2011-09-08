В Киевском зоопарке - очередная «эпидемия смертей»

В Киевском зоопарке снова умирают животные. На днях здесь умерли пятнистый олень и совсем юная зебра Ксюша. Руководство зоопарка не распространялось о гибели животных. Пропажи заметили посетители, пишет газета «Сегодня».

Читатели обратились в газету с просьбой выяснить, куда делась маленькая зебра Ксюша.

"Мы ведь помним историю животного: когда оно родилось, мальчик выиграл сертификат, который дал право придумать зебре имя. Он ей дал имя, как у сестрички - Ксюша. Мы хотели посмотреть на животное, но его не оказалось в вольере. Куда делась Ксюша?", - возмущается посетительница Тамара.

Журналисты «Сегодня» выяснили, что кроме зебры исчез также самец пятнистого оленя. Продавцы в зоопарке рассказали изданию, что олень и зебра, по слухам, умерли из-за плохого питания.

В свою очередь, сотрудники зоопарка рассказали изданию другую версию произошедшего.

"Сначала заболел самец пятнистого оленя. Его перевели в закрытый вольер, потом он умер, и его увезли на утилизацию. Прошло несколько недель, и так же поступили с зеброй", - сказала газете сотрудница зоопарка.

Официально в зоопарке не подтверждали информацию об исчезновении животных. Однако, пишет издание, после того, как журналисты пришли и попросили показать зебру и оленя, руководство признало, что животные погибли.

"Олень умер от старости, ведь ему было 22 года, а зебра - от заворота кишок. Развернуто вам ответят на днях наши специалисты", - сказал директор зоопарка Алексей ТОЛСТОУХОВ.

Специалисты из других зоопарков говорят, что зебра в возрасте чуть больше 1,5 года (столько было Ксюше) считается совсем юной, а в общем эти животные живут 25 лет.

"Им нужен особый уход и питание. Как правило, заворот кишок у зебры может произойти по двум причинам: маленькие вольеры и плохой корм. Когда зебра поела, ей нужно тут же хорошо побегать, дабы ускорить и облегчить процесс пищеварения. Также могут быть проблемы, если парнокопытному дать капусту или несвежую зелень с плесенью, гнилью", - сказал директор Ялтинского зоопарка Олег ЗУБКОВ.

По его словам, то, что пятнистый олень умер в 22 года - вполне нормально. "Эти животные живут в среднем 20-25 лет. Так что он вполне мог умереть от старости", - говорит О.ЗУБКОВ.

На условиях анонимности сотрудники зоопарка рассказывают, что в зоопарке ожидаются новые смерти животных. Так, по словам сотрудников зоопарка, серьезно заболели краснокнижный хорек-перевязка и каменная куница, проблемы также со здоровьем у страусов и других птиц.

В зоопарке уверяют, что питание и содержание животных отвечают всем нормам.

Однако первый заместитель главы КГГА Александр МАЗУРЧАК сказал изданию, что с сегодняшнего дня работу зоопарка будут контролировать всемирно известные специалисты в данной сфере.

"Я собираюсь создать наблюдательный совет, который будет состоять не из депутатов, а из зарубежных специалистов. Эксперты из мировых организаций уже неделю работают в нашем зоопарке и должны предоставить свое экспертное мнение по поводу содержания животных. Я надеюсь, что они согласятся курировать зоопарк", - сказал А.МАЗУРЧАК.