Минобороны перегоняет ракетные комплексы на крымские полигоны

Более 250 единиц техники прибыли на крымские полигоны «Опук» и «Чауда» на участия в учениях «Адекватное реагирование».

Об этом УНИАН сообщили в крымском медиа-центре Министерства обороны Украины.

Зенитные ракетные комплексы типа С-300 и Бук-М1, зенитно-ракетные комплексы «Оса», зенитно-пушечные ракетные комплексы «Тунгуска», бронетранспортеры, автомобильная и другая спецтехника направляются на полигоны из Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей, ряда других регионов, а также из самого Крыма.

За время движения - с начала августа - почти 30 колонн не произошло ни одной аварии, отметили в медиа-центре.

«Дорогами и бездорожьем автомобили военной инспекции безопасности дорожного движения непосредственно с колонами преодолели почти 3 800 километров, а общий маршрут для обеспечения безопасности движения достиг 5700 километров», - говорится в сообщении.