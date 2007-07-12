Россия откажется от украинских станций предупреждения о ракетном нападении, но...

Отказ Российской Федерации от использования украинских станций предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не является неожиданным и не отразится на обороноспособности Украины.

К такому выводу пришли эксперты Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), комментируя УНИАН внесение правительством РФ в Госдуму законопроекта о денонсации межправительственного договора с Украиной о средствах СПРН и контроля космического пространства.

По мнению представителей ЦИАКР, Россия давно и последовательно вводит в строй свои собственные СПРН, которые должны обеспечить получение стратегической информации, избегая зависимости от соседних государств. В ЦИАКР считают, что оплата российской стороной использования станций СПРН являлась неадекватной и делала проект взаимодействия с РФ непривлекательным.

Что касается дальнейшей судьбы устаревающих СПРН, эксперты Центра исследования армии, конверсии и разоружения уверены в возможности сотрудничества как с США, занимающихся созданием национальной системы ПРО, так и с государствами Европы, для которых создание системы ПРО на территории Европы является актуальным. В исследовательском центре напомнили, что Украина находится в списке государств, которые США определили для взаимодействия и сотрудничества в рамках реализации своего проекта создания национальной системы ПРО. Информация станций СПРН в Севастополе и Мукачево могла бы стать и весомым вкладом Украины в создание глобальной системы противодействия терроризму.

При этом эксперты не исключают, что отказ потенциальных партнеров от использования СПРН может привести к их закрытию, поскольку Украина не имеет острой необходимости в получении такой информации в целях обеспечения собственной обороноспособности. Холостое же использования СПРН будет для Украины несоизмеримо дорогим, полагают эксперты.

Как сообщал УНИАН, российская газета «Известия» распространила информацию, что правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект о денонсации межправительственного договора с Украиной о средствах системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства.

В объяснительной записке сказано, что ресурс станций закончился в 2005 г., к тому же станции в Севастополе мешают работать препятствия от бытовых и радиоустройств, а в Мукачево часто отключают электроэнергию.

Справка УНИАН. украинские станции предупреждения о ракетном нападении в Севастополе и Мукачево являются собственностью Украины и позволяют засекать пуски ракет на дальности до 1,5 тыс. км. В соответствии с российско-украинским соглашением информация с этих станций, ведущих наблюдение за космическим пространством над Центральной и Южной Европой, а также Средиземноморьем, поступает на центральный командный пункт Спутниковой системы противоракетного наблюдения (Солнечногорск) Космических войск РФ. Украина получала от Российской Федерации компенсацию за эти станции в размере 0,84 млн. дол, а затраты на содержание и эксплуатацию двух узлов, составляют 4,4 млн. дол. в год. Вследствие этого, выплаты российской стороны покрывали только 19% от потребности.

В феврале 2005 г . Министерство обороны Украины потребовало от России увеличить оплату, но Москва отказалась, напомнив, что соглашение 1992 г. заключалось на 15 лет.