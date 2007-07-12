Профсоюзы предлагают Ющенко и Януковичу сделать пять шагов

Профсоюзы предлагают Президенту Украины, правительству и парламенту предпринять пять шагов для реального обеспечения своих социальных обещаний.

Об этом шла речь сегодня на круглом столе: «Отношение профсоюзов к предвыборным социальным обещаниям Партии регионов, «Нашей Украины» и БЮТ» в УНИАН.

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК рассказал, что лидеры профсоюзного движения планируют передать Президенту Украины, правительству и парламенту инициативы, которые дадут возможность наполнить реальным содержанием их обещания. «Удовлетворить реальные потребности граждан в социальной защите можно только при условии постоянного диалога с профсоюзными организациями, при условии их непосредственного привлечения к процессу формирования государственного бюджета в части обеспечения социальных требований общества», - отмечает он.

М.ЯКИБЧУК подчеркнул, что очень часто политические партии в ходе избирательных компаний обещают очень многое, но потом забывают об этом.

По его словам, для того чтобы наполнить содержанием социальные инициативы политических партий, Президента, правительства, необходимо принять конкретные законы.

В частности, профсоюзы требуют немедленно принять Трудовой кодекс, закон «О социальном диалоге», закон «О едином социальном взносе» - в которых, в первую очередь, должны быть четко закреплены права и социальные гарантии человека наемного труда. Изменить форму управления фондами социального страхования - лишить их ручного управления благодаря ведению единого электронного реестра плательщиков и изменению формы правления объединенным фондом. Продлить и ускорить процесс введения единой тарифной сетки, сделать ее обязательной для всех категорий работающих. Внести изменения в закон об оплате труда, которые предусматривают установление зарплаты на уровне не мене 25% от себестоимости выработанной продукции, или предоставленной услуги. Предусмотреть в законодательстве гарантии пенсионного обеспечения для субъектов предпринимательской деятельности и «работников».

«Социальные инициативы профсоюзов, в отличие от популистских предвыборных обещаний политиков, которые господствуют в последнее время, имеют реальные механизмы своего осуществления», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Кроме того, лидеры других профсоюзов подчеркивали нецелесообразность в ходе избирательной кампании поддерживать какую-то конкретную политическую силу. Вместо этого, предлагалось заключать соглашения с разными политическими силами относительно внедрения в жизнь их социальных предвыборных обещаний при экспертной помощи профсоюзов.