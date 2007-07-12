800 человек пришли с претензиями к Черновецкому

Возле киевской мэрии около 800 человек проводят акцию протеста против застройки города.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держат в руках флаги БЮТ, Блока Кличко, “Форума спасения Киева”, партии «Батькивщина», партии “Реформы и порядок” и Блока Черновецкого.

Они держат в руках обращение к мэру столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с призывом соблюсти обещания и отменить решение о выделении земельных участков под застройку. На разных плакатах указаны разные адреса.

Представители БЮТ и фракции Блока Кличко в Киевсовете организовали митинг, на котором представители общественности высказываются против застройки.

Кроме того, к пикетчикам присоединились и другие киевляне, выступающие против объединения в единое коммунальная предприятие ряда коммунальных предприятий. Они держат в руках плакат «Бульдозером по кинематографу!».