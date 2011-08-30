Политолог: Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ

Украина может отказаться от сотрудничества Международным валютным фондом, если он будет настаивать на повышении коммунальных тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО высказал на пресс-конференции в Киеве.

«По моему мнению, украинское правительство и украинские власти не пойдут на новые жесткие непопулярные решения, потому что будет слишком рискованно, учитывая внутриполитическую ситуацию. Потому что по коммунальным тарифам, я думаю, что здесь будут убеждать МВФ и стоять на своем. Если МВФ не откажется от своей позиции, то, возможно, продолжения сотрудничества с фондом не будет», - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время, он подчеркнул, что у представителей украинской власти нет общей позиции относительно необходимости продолжения сотрудничества Украины с МВФ и получения нового транша кредита.

Как сообщал УНИАН, недавно в Международном валютном фонде заявили, что для получения очередного транша кредита Украина должна выполнить несколько требований, одно из которых касается повышения тарифов на газ и теплоснабжение.

Еще 14 июня премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что Кабинет министров обратился к МВФ с просьбой отложить рассмотрение вопроса о повышении тарифов на газ для населения до упорядочения сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

25 августа стало известно, что визит миссии МВФ в Киев, который планировался с 29 августа по 9 сентября, переносится на конец октября 2011 года.

26 августа Н.АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает и развивает сотрудничество с Международным валютным фондом, добавив, что Украине не нужен очередной транш кредита МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на примерно 16 млрд. дол. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.